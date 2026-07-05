Freitas: "Amorim deve partire da cosa ha a disposizione: deve adattarsi ai giocatori"

vedi letture

Carlos Freitas, direttore sportivo portoghese, ha offerto il suo punto di vista su Ruben Amorim, neo tecnico del Milan

Domani sarà la giornata di Ruben Amorim: il nuovo tecnico rossonero sbarcherà a Milano e inzierà a prendere confidenza con i suoi nuovi luoghi lavorativi a una settimana dal raduno di Milanello. Domani sarà in sede a Casa Milan mentre martedì visiterà le strutture del centro sportivo di Carnago. Per parlare ancora delle carratteristiche dell'allenatore portoghese e di cosa può portare al Diavolo, il giornalista Carlo Pellegatti ha intervistato il direttore sportivo lusitano Carlos Freitas sul suo canale YouTube.

MILAN, AMORIM DEVE ADATTARSI AI GIOCATORI

Le parole di Carlos Freitas su pregi e difetti di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Pregi, direi sicuramente la comunicazione: bravissimo sia internamente che esternamente. Molto chiaro nelle sue idee e molto chiuso. Ogni tanto è anche un po’ integralista: l’esperienza in Inghilterra credo lo abbia fatto riflettere su certi aspetti. Un conto è il modello e un altro conto è il sistema tattico. In Inghilterra, da osservatore, ha forzato troppo di imporre le sue idee rispetto alle caratteristiche dei calciatori a disposizione. Su questo ha pagato. Secondo me Amorim deve partire da quello che ha a disposizione, ciò che il Milan gli metterà a disposizione: deve adattarsi ai giocatori"