L'Italia U19 di Sala e Comotto eliminata dall'Europeo: ma giocheranno ancora una partita
Pomeriggio amaro, amarissimo, per l'Italia U19 di mister Alberto Bollini e dei rossoneri Emanuele Sala e Christian Comotto. Gli Azzurrini, impegnati nell'Europeo di categoria nel Galles, oggi si giocavano l'accesso alle semifinali del torneo in uno scontro diretto contro l'Ucraina. La gara ha detto male alla formazione italiana che è stata sconfitta 1-0 in virtù della rete segnata alla mezz'ora da Olychenko. Sfortuna doppia, perché sull'altro campo del girone la Croazia ha vinto 3-0 sulla Serbia pareggiando i punti dell'Italia e superandola per la miglior differenza reti. Italia eliminata ma giocherà ancora una gara.
ITALIA U19 DI SALA E COMOTTO ELIMINATA: SI GIOCHERÀ ANCORA UNA GARA
Come di consueto Emanuele Sala, in quanto capitano di questa Nazionale giovanile, è partito come titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Christian Comotto, invece, è stato inizialmente lasciato in panchina, facendo il suo ingresso solamente al 90° per l'assalto finale che, però, non ha prodotto effetti. Mattia Liberali è rimasto in panchina tutta la gara. Eliminazione dal torneo certa ma c'è ancora una chance per un posto al Mondiale U20 del 2027: il prossimo 8 luglio spareggio con la terza dell'altro girone, la Danimarca.
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