Mondiali, un solo giocatore del Milan coinvolto quest'oggi

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Continua il programma degli ottavi di finale dei Mondiali: ci sarà solamente un calciatore del Milan coinvolto nelle due gare di oggi

Secondo giorno del programma degli ottavi di finale dei Mondiali. Ieri il menù si è aperto con la netta vittoria, maturata nel secondo tempo, del Marocco sul Canada: 3-0 il risultato finale con doppietta di Ounahi e rete di Rahimi. Nella tarda serata, poi, in campo la Francia di Maignan e Rabiot, schierati titolari e rimasti in campo tutta la gara, che ha superato l'ostacolo durissimo rappresentato dal Paraguay: 1-0 grazie al rigore segnato dal solito Kylian Mbappè.

MONDIALI, UN GIOCATORE DEL MILAN IN CAMPO

Sono due le partite in programma anche oggi: una nella serata e un'altra nella nottata italiana. Il programma sarà aperto dalla suggestiva sfida delle 22 tra il Brasile e la Norvegia: la partita si giocherà al MetLife Stadium di New York. Alle 2 di notte l'attesissimo impegno dei padroni di casa del Messico che allo stadio Azteca proveranno a sconfiggere l'Inghilterra, una delle favorite del torneo. Vedremo se ci saranno minuti per Santiago Gimenez, centravanti rossonero.