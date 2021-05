Europei U21, Nicolato: "Mi aspetto un'Italia coraggiosa". Domani la sfida secca al Portogallo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Abbiamo vari giocatori con pochi minuti sulle gambe, altri hanno qualche problema fisico, ma in generale sono tutti disponibili e non dobbiamo avere paura di nessuno. E poi, questo gruppo non ha mai sbagliato una partita". Così il tecnico della Italia Under 21, Paolo Nicolato, alla vigilia dei quarti di finale dell'Europeo di categoria, una partita secca contro il forte Portogallo. "Dovremo giocare la partita con intelligenza - sottolinea Nicolato -, perchè in queste sfide di alto livello non c'è mai il dominio di una squadra sull'altra e quindi bisognerà leggere bene i vari momenti del match e approfittare delle occasioni. L' importante - prosegue - sarà vedere coraggio in campo, e sono sicuro che lo avrò. I ragazzi mi hanno sempre dimostrato di sapersi giocare le partite fino in fondo, nelle vittorie e nelle sconfitte. Sotto il profilo dell'atteggiamento non ho preoccupazioni" (ANSA).