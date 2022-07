Europeo femminile, l'Italia passa con una vittoria e una sconfitta dell'Islanda

Fonte: tuttomercatoweb.com

Questa sera alle 21:00 l'Italia scenderà in campo contro il Belgio, mentre l'Islanda sfiderà la Francia, per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo 2022. Una gara da dentro o fuori per le azzurre di Bertolini che hanno un solo risultato a disposizione, ovvero vincere, e che potrebbe non bastare in caso di vittoria delle Stelpurnar okkar contro le cugine transalpine. Oltre all'Italia e all'Islanda anche il Belgio nutre speranze di passaggio del turno, mentre la Francia è già certa del primo posto e conosce già la prossima avversaria ai quarti di finale, ovvero l'Olanda campione in carica. Queste tutte le combinazioni per il passaggio del turno delle tre squadre ancora in corsa:

L'Italia andrà ai quarti se vince contro il Belgio e l'Islanda non vince contro la Francia. Se le azzurre non vincono sono matematicamente eliminate.

L'Islanda andrà ai quarti se batte la Francia, o se entrambe le gare terminano in parità, o in qualsiasi caso se Italia-Belgio finisce 0-0. Se questa partita termina 1-1, la qualificata tra Islanda e Belgio (che ha perso 2-1 contro la Francia) sarà decisa in base ai seguenti criteri: differenza reti complessiva, numero di gol segnati, classifica disciplinare, coefficiente. Se la partita tra Italia e Belgio finisce con un risultato di parità diverso da 0-0 o 1-1, l'Islanda deve vincere.

Il Belgio andrà ai quarti di finale se vince contro l'Italia e l'Islanda non vince contro la Francia. Sarà matematicamente eliminato se perde o pareggia 0-0. Se pareggia 1-1 e l'Islanda perde, la qualificata tra Belgio e Islanda sarà decisa in base ai seguenti criteri: differenza reti complessiva, numero di gol segnati, classifica disciplinare, coefficiente. Se il Belgio pareggia con un risultato diverso da 0-0 o 1-1 e l'Islanda perde, il Belgio è qualificato.

Classifica Gruppo D

Francia 6

Islanda 2

Belgio 1

Italia 1