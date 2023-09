Eurorivali, il Borussia Dortmund in campo alle 15.30 a Friburgo

Quarta giornata anche in Bundesliga. Il Borussia Dortmund sarà avversario del Milan in Champions League nella seconda e quinta giornata dei gironi. I gialloneri giocheranno in campionato oggi alle 15.30, in casa del Friburgo, squadra qualificatasi all'Europa League. Martedì alle 21 la squadra di Terzic esordirà in Champions in casa del PSG.