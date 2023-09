Eurorivali: il Dortmund vince di misura. Oggi Newcastle e Psg

vedi letture

Tra una decina di giorni il Milan affronterà il Borussia Dortmund in Germania, davanti al muro giallo, per la seconda gara di Champions League dopo che i rossoneri hanno pareggiato e i tedeschi hanno perso nel primo turno. In campionato, ieri, la squadra allenata da Terzic ha vinto in casa e di misura contro il Wolfsburg: a decidere la sfida una rete di Marco Reus. Le altre rivali europee del Diavolo scenderanno in campo oggi. Il Newcastle alle 17.30 sarà ospite dello Sheffield United. Il Psg invece affronta questa sera alle 20.45 il big match contro il Marsiglia, al Parco dei Principi.