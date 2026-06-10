Evani si fida: "Glasner mi sembra una mossa intelligente"

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Chicco Evani, ex calciatore milanista, ha discusso sulla Gazzetta dello Sport dell'eventualità che arrivino insieme Glasner e Rangnick

Sono passate ben due settimane - e qualche giorno - dagli esoneri di massa a Casa Milan, orchestrati da Gerry Cardinale e sponsorizzati da Zlatan Ibrahimovic. A oggi il club rossonero non ha ancora nessun tipo di guida sportiva, in panchina o dietro una scrivania. Eppure la coppia più plausibile al momento sembra essere quella dei vecchi amici Oliver Glasner come allenatore e Ralf Rangnick come direttore tecnico. L'ex calciatore milanista Chicco Evani sulla Gazzetta dello Sport ha discusso di questa ipotesi.

EVANI, GLASNER MOSSA INTELLIGENTE PER IL MILAN

Chicco Evani, ex calciatore del Milan, sulla scelta eventuale del club rossonero di puntare su Glasner e Rangnick in coppia: "Penso sia positivo ripartire da una linea precisa e condivisa da dirigenza e allenatore. Entrambi hanno in testa le idee dell’altro in fatto di tattica e calciatori, dato che hanno già lavorato insieme al Salisburgo. Glasner? Ho visto i buoni risultati al Crystal Palace, dove ha vinto ben tre trofei, ma non l’ho seguito così a fondo da poter esprimere un giudizio definitivo. Ripeto, mi sembra, però, una mossa intelligente a prescindere se sbarcasse insieme a un dirigente come Rangnick"