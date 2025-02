Evani sul Milan: "C'è poca serenità, alla squadra manca lo spirito giusto"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alberico Evani ha parlato di Milan alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Torino che segue la cocente eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord: "La delusione per l’eliminazione dalla Champions è enorme. Il rammarico c’è, inutile nasconderlo, perché il Feyenoord era un avversario decisamente alla portata dei rossoneri".

Poteva fare di più il Milan in dieci?

"In campo internazionale è complicato giocare con un uomo in meno, ma non è che il Milan stesse subendo chissà che prima del pari. Però è successo troppo spesso di recente di finire in dieci: da Zagabria a Empoli, fino all’altra sera. È evidente che ci sia poca serenità, alla squadra manca lo spirito giusto".

La stagione non è però finita: può essere salvata dal quarto posto in campionato e dalla Coppa Italia?

"Occorre essere pragmatici, voltare pagina e puntare agli obiettivi realistici che si hanno davanti. Il Milan ha la qualità per rimontare in campionato e poi c’è la Coppa Italia, senza scordare che un trofeo è già arrivato con la Supercoppa".

Fonseca prima e Conceiçao dopo si sono sempre lamentati del poco tempo per amalgamare la squadra. Se non altro, ora il tecnico rossonero avrà parecchie settimane libere.

"Vero e non va sottovalutata come cosa. A me il Milan del primo tempo con il Feyenoord ha convinto, anche come equilibrio. Però per trovare continuità di prestazione serve lavorare sui meccanismi in campo, oltre che sull’aspetto mentale. E adesso Conceiçao potrà farlo con più frequenza".