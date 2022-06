Ex Milan - El Shaarawy piace all'Atalanta: avviati i contatti con la Roma

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha avviato i contatti con la Roma per parlare di Stephan El Shaarawy, che guadagna tanto (circa 3 milioni) ma è apprezzato da Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, che lo fece esordire in Serie A nel 2008 con il Genoa, quando aveva appena 16 anni. L’ex giocatore fra le altre anche del Milan ha vissuto una stagione 2021/2022 piena di ombre con tanti spezzoni di partite giocate in cui però ha messo a segno 7 reti. El Shaarawy, classe 1992, è alla ricerca di un club in cui possa rilanciarsi e giocare di più. L’Atalanta potrebbe fare il caso suo.