Ex Milan, l'Arsenal si inserisce nella corsa per arrivare a Locatelli

Si allunga la lista delle pretendenti per l’ex centrocampista del Milan, Manuel Locatelli. Il classe 1998, attuale giocatore del Sassuolo, Sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, oltre che della Juventus che lo segue da diverso tempo. Il club inglese, come riferito dal The Sun, sarebbe pronto a offrire 40 milioni di euro cash per Locatelli, ossia la richiesta fatta dal Sassuolo per lasciarlo partire.