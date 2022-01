Ex Milan, Lapadula piace alla Lazio per il dopo Muriqi

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Lapadula piace alla Lazio per il ruolo di vice Ciro Immobile. Con Vedat Muriqi in uscita verso il CSKA, l’ex attaccante del Milan sarebbe entrato nei gradimenti di Igli Tare e Claudio Lotito. Lapadula, in forza al Benevento, gradirebbe un ritorno in Serie A. L’idea della Lazio è prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il club campano preferirebbe una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto.