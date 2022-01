Ex Milan, Mancini su Balotelli: "Non è la carta della disperazione"

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - "Se Balotelli è la carta della disperazione? Se la disperazione è quella prima dell'Europeo, va bene. Forse quando siamo disperati diamo il meglio ma non credo sia questa la situazione". Così Roberto Mancini da Coverciano dove è in ritiro fino a venerdì per uno stage azzurro. "Ho sempre detto che le porte della Nazionale sono aperte, se ci sono giocatori che possono aiutarci siamo ben felici - ha continuato il c- A livello tecnico Mario è sempre stato bravo, bisogna vedere come sta fisicamente. Lo abbiamo perso un po' di vista, vederlo dal vivo per un paio di giorni può essere molto utile e bastare per capire le sue condizioni". (ANSA).