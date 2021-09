Ex Milan, Mario Balotelli torna al gol in Turchia

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il ritorno di Mario Balotelli. L'attaccante è andato in gol nel successo dell'Adana, si tratta della prima vittoria in campionato per la squadra di Montella. Le prime giornate del torneo sono state deludenti dal punto di vista tattico e dei risultati, il successo contro il Rizespor è importante per la classifica ma anche per il morale. La partita si è conclusa sul risultato di 3-1. Il match si è sbloccato dopo 31 minuti con un gol di Balotelli, passano altri 9 minuti e Vargas sigla il raddoppio. Gli ospiti tornano in partita, ma è Bjarnason a chiudere definitivamente i conti. L'Adana sale a quota 5 punti in classifica, la squadra di Montella dovrà trovare continuità per allontanarsi dalla zona rossa. (ANSA).