Ex Milan, Pietro Pellegri ora deve convincere Juric ed il Torino

© foto di Image Sport

Un giocatore arrivato a gennaio, che ancora non si è integrato negli schemi di Juric e finora ha giocato poco, anche a causa di vari infortuni, è Pietro Pellegri, tra l'altro figlio del team manager granata. Il giocatore ha il finale di campionato da sfruttare per convincere Juric a confermarlo anche per il prossimo anno. Con Belotti in standby, visto che ancora deve decidere cosa fare, il riscatto da pagare al Monaco è stato fissato a 4 milioni. Pellegri può sfruttare l'infortunio di Sanabria e il fatto che Zaza è al margine del progetto granata per venire utile, anche nel caso non potesse giocare Belotti. Lo scrive TorinoGranata.it.