Express - Il destino di Kessie sembra segnato: tre grandi d'Inghilterra pronte a strapparlo al Milan

Il futuro di Franck Kessie lontano dal Milan? Le discussioni sul rinnovo del centrocampista ivoriano col club di Elliott sono sempre in fase di stallo, tra pretese troppo alte e un'offerta che al momento sembra più che distante. Così dopo Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, Kessie rischia di essere il terzo grande partente a parametro zero la prossima estate a meno che non parta a gennaio. Tutte soluzioni sul tavolo anche se il Milan non vorrebbe comunque privarsene nella rincorsa al titolo: per questo la sensazione è che i discorsi saranno rimandati all'estate. Per l'Express in Inghilterra sarebbero già in fila, per entrambe le sessioni, Tottenham, Liverpool e Manchester United.