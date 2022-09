F. Cannavaro: "L'Italia deve cambiare, servono agevolazioni per tesserare gli stranieri"

MilanNews.it

Fabio Cannavaro, neo allenatore del Benevento, si è così espresso a SkySport sul calcio italiano: "Sicuramente sì, gli italiani sono pochi e il mister deve poter scegliere. Nel 2006 i numeri erano invertiti, è un po' tutto il mondo ad andare in questa direzione. Si può modificare, magari queste agevolazioni fiscali che aiutano i club a tesserare gli stranieri possono valere per far prendere il passaporto dopo cinque anni e per poterli far giocare per la Nazionale italiana, visto che noi gli diamo la possibilità di giocare in Serie A. L'Italia deve cambiare, se no la FIFA dovrà aumentare il numero di partecipanti a 100 o non ci andremo più".