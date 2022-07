F. Fontana su Ibra: "Ecco come potrà essere ancora utile al Milan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federica Fontana, nota presentatrice e grande tifosa rossonera, ha rilasciato queste parole a Tuttosport in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Il suo rinnovo deve essere sfruttato per cercare un’altra figura autorevole come la sua. Se può ancora essere importante in campo? Se lui riesce a essere ancora un jolly che quando entra in campo cambia la partita anche in dieci minuti credo che il Milan abbia fatto un ottimo acquisto. Il tempo passa per tutti. Anche se la testa c’è, il fisico non è più lo stesso. Ognuno ha un ruolo che cambia, si evolve. Lui deve solo capirlo e accettarlo. Così potrà essere ancora utile per il Milan".