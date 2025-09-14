F. Galli: "Di Pavlovic mi piacciono aggressività e personalità. Può migliorare nel possesso""

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, opinionista, si è così espresso su Pavlovic: "Di Strahinja Pavlovic, mi piace l’attitudine aggressiva necessaria nel ruolo, la personalità nel provare a guadagnare campo palla al piede anche se poi la scelta e il passaggio che ne segue non sono sempre precisi. A volte nel suo incedere sembra macchinoso e poco fluido e per questo riceve critiche, in alcuni casi eccessive. A tal proposito ritengo che ciò che conti sia l’efficacia dell’azione e qui Strahinja, come detto, può migliorare consentendo una fluidità nello sviluppo dell’azione, di fondamentale importanza, in particolare quando si affrontano squadre chiuse. Senza dubbio il gioco aereo è una qualità che contraddistingue i tre centrali che, al momento consideriamo titolari, in particolare sui palloni frontali. Quando invece la palla giunge nell’area da posizioni laterali, il posizionamento, che è legato alla lettura dell’intorno, mostra qualche lacuna".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà la linea a tre con Pavlovic, preferito a De Winter, con Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Rabiot, all'esordio assoluto in rossonero, e Fofana. In attacco, alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez, ci sarà, come riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Ruben Loftus-Cheek, con Pulisic utilizzato come arma a gara in corso.

PROBABILE MILAN (3-5-1-1)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek

7 Gimenez

A disp.: 1 P.Terracciano 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 11 Pulisic, 18 Nkunku, 25 Balentien.

All. Allegri