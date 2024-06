F. Galli: "Nel mercato estivo che sta per cominciare servono tre giocatori in particolare"

vedi letture

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a dotsport.it sul calciomercato del Milan: “Nel mercato estivo che sta per cominciare servono tre giocatori in particolare. La squadra ha bisogno di una punta, un mediano e un centrale, e devono tutti essere in grado di fare i titolari. Per quel che mi riguarda sono acquisti che il Milan avrebbe dovuto fare già un anno fa. Con questi tre inserimenti anche il mercato dello scorso anno, nel quale in pochi hanno alzato il valore della squadra. Ci sono infatti riusciti solo Pulisic, forse Rejinders”.