F.Galli: "Una soluzione per il Milan potrebbe essere un confronto fra giocatori, allenatore e staff"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset soffermandosi anche su come il Milan possa uscire da questa situazione di difficoltà: "Posso dire quello che facevano noi quando avevamo momenti di difficoltà. Sono stati tanti anche nel nostro periodo. Facevamo delle riunioni in cui si cercava di essere più possibile sinceri, dopodiché un gruppo di giocatori designati, generalmente i leader, andavano a portare il problema all'allenatore o allo staff e se era il caso alla dirigenza. Questa potrebbe essere una soluzione".