Fabbri indisponente con Morata, Theo difende il compagno: "Non fare il fenomeno"

Nella serata surreale di ieri, un Milan-Roma fatto cominciare con Fonseca praticamente già esonerato, è passato un po’ in sordina il rigore non concesso al Milan dopo il fallo di Pisilli su Reijnders. La scelta dell’arbitro Fabbri ha mandato su tutte le furie prima Fonseca, espulso, e poi Morata, che è stato ammonito dopo aver battibeccato con l’arbitro.

Direttore di gara che, secondo Theo, non si è comportato nel migliore dei modi. Il numero 19 rossonero, ieri capitano per l’occasione, si è rivolto a Fabbri proprio indicando la fascia al suo braccio: “Sono io il capitano, sono io il capitano”. Fabbri invece ha continuato nel suo bisticcio verbale con Morata, che ha portato Theo a dire: “Parla con me, non fare il fenomeno”. La gestione della gara del fischietto di Ravenna non è stata di sicuro indimenticabile.