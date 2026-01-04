Fabiani: "Su Guendouzi valutiamo offerte per il bene della Lazio"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio perché abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento". Sono le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Dazn sulla possibile cessione del centrocampista francese in Turchia. "Richieste ufficiali dal Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, ad oggi è un giocatore della Lazio; questo non significa che la Lazio non valuti offerte, anche perché dobbiamo sentire il volere del giocatore, così come abbiamo fatto per Castellanos". Sull'addio dell'attaccante argentino, Fabiani sottolinea che "se oggi ci sono le richieste vuol dire che le scelte stanno dando i loro frutti.

Castellanos andrà sostituito, così come se ci sarà un'altra cessione andrà sostituita per dare continuità a quel percorso di crescita che ci farà essere competitivi nei prossimi anni". Infine un pensiero su Noslin che "ha la nostra fiducia: oggi sarebbe partito titolare comunque. Ha aspettato pazientemente il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione". (ANSA).