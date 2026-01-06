Fabregas: "Giuro che non guardo mai la classifica. Inter, Juve, Napoli e Milan parlano di scudetto: noi no"

Il Como vince ancora, 0-3 in casa del Pisa, e continua a sognare: la squadra lariana, con ancora una gara da recuperare prima di chiudere ufficialmente il girone di andata di Serie A, ha conquistato 33 punti complessivi, mettendo di fatto in ghiaccio la salvezza e permettendosi il lusso di sognare l'Europa. Chi però non vuole sognare è proprio l'allenatore Cesc Fabregas che punta invece a tenere i piedi ben saldi a terra. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la gara.

Se la gode un po' questa classifica?

"Vi giuro che non la guardo mai. Uno dello staff oggi me l'ha detto e io ho detto: basta. Non mi piace, non è il nostro momento per parlare di questo obiettivo. Speriamo che arrivi, come altri che... per esempio Chivu deve parlare di vincere lo scudetto, con la squadra che ha e la società che sono. Lo stesso Juventus, Napoli, Milan. Noi no: vogliamo arrivarci, però c'è un piano, c'è un processo".