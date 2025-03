Fabregas: "Ho parlato con il Milan nel 2016 ma volevo dimostrare a Conte che..."

Domani pomeriggio alle 18 il Milan affronta una delle squadre rivelazione di questo campionato di Serie A Enilive, il Como del tecnico spagnolo Cesc Fabregas. La partita si disputerà sul prato di San Siro ed è valida per il 29° turno del campionato. L'allenatore catalano quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni.

È stato vicino al Milan in passato?

"Ho parlato con loro nel 2016, avevo 29 anni ed ero nel pieno delle mie forze. Sono rimasto al Chelsea, volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema. Mi sono sempre trovato bene nelle squadre in cui militavo”.