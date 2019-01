Fabregas: "Scioccato dall'esonero di Henry, al Monaco soprattutto per lui"

Cesc Fabregas, inseguito a lungo dal Milan in vista della sessione di gennaio, ha poi deciso di firmare con il Monaco. L'ex Chelsea, però, non ha ancora digerito l'esonero di Thierry Henry dalla panchina del club francese: "Non posso mentire, una delle principali ragioni che mi ha spinto a venire qui è stata la chiamata di Thierry. Ho giocato solo due partite con lui in panchina quindi, quando mi è arrivata la notizia sono rimasto sotto shock per alcune ore, anzi per alcuni giorni. Tutto quello che posso dire è che lavoro per il Monaco, gioco per il Monaco. Ho preso questa decisione e darò tutto. Il calcio non aspetta nessuno. Forse non era il momento giusto, o non ha avuto il tempo necessario per mettere in atto le sue idee. Ma vedrete, diventerà un grande allenatore".