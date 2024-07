Fallo di mano Cucurella, spunta la petizione anti-Taylor dei tifosi tedeschi

vedi letture

Un gruppo di tifosi tedeschi ha lanciato una petizione online affinché Anthony Taylor non arbitri più in nessuna competizione UEFA e perché venga ripetuto il quarto di finale tra Spagna e Germania, in cui non è stato fischiato un rigore alla nazionale di Julian Nagelsmann per un fallo di mano di Cucurella durante i tempi supplementari, prima della rete di Mikel Merino che ha permesso agli spagnoli di eliminare la selezione teutonica.

Sulla piattaforma chance.org sono state raccolte in poco tempo oltre 300 mila firme. I sostenitori tedeschi chiedono anche un'indagine UEFA sull'imparzialità del fischietto inglese. "Quarti di finale di Euro 2024: Germania vs Spagna. Anthony Taylor ha arbitrato la partita. Ma ovviamente in maniera ingiusta!", recita il testo della petizione.

"Dopo un netto fallo di mano di Marc Cucurella (giocatore della squadra spagnola) in area (con la mano tesa), alla Germania non è stato assegnato il rigore che avrebbe chiaramente meritato, il che avrebbe potuto far pendere la partita a loro favore. E non è tutto! Taylor è già stato criticato da un altro arbitro per dei favori alla Spagna. Chiediamo che la UEFA ripeta la partita, indaghi sulla mancanza di neutralità di Taylor e lo punisca!", si legge ancora