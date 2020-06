Farris (vice Inzaghi): "Con il Milan saremo penalizzati per un'ammonizione assurda"

Il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, ha parlato così dell'ammonizione di Ciro Immobile - che salterà con Caicedo il match contro il Milan - ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace ma è il regolamento, non possiamo internare nessuno e accettiamo quello che ha deciso l’arbitro. Non ci sta però essere penalizzati nei prossimi 90 minuti per un’ammonizione assurda. Stiamo crescendo nella forma fisica".