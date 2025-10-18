Fattori: "Incredibile parlare di 'gabbie' per Modric, secondo me Allegri lo spera..."

Il Milan è alla vigilia del ritorno in campo in Serie A dopo la sosta che, per il Diavolo, è stata mortifera: contro la Fiorentina non ci saranno, oltre ad Ardon Jashari lungodegente, Rabiot, Pulisic e con ogni probabilità anche Estupinan. In più è a rischio anche Nkunku. L'impegno contro i Viola intanto si avvicina: domani sera, alle ore 20.45, San Siro sarà teatro della sfida contro i toscani, ancora a secco di vittorie in Serie A e allenati da Stefano Pioli che per la prima volta torna da avversario rossonero. Della gara ha parlato sulle frequenze di Radio Firenze Viola l'ex Fiorentina Sauro Fattori. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Fattori: "Secondo me se Kean è al 60% non gioca anche perché per il tipo di infortunio che ha subito, o sente male e non riesce a giocare oppure con un po' di taping rinforzando la caviglia ce la fa. Il problema è che ho la sensazione Pioli non voglia cambiare e questo mi preoccupa. Intanto mi sembra incredibile sentir parlare di "gabbie" per Modric... Ma di cosa si ragiona, secondo me Allegri è li che spera che la Fiorentina si concentri su Modric così giocano meglio gli altri. Ma mi preoccupa anche un'altra cosa"