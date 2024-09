FC 25, i più veloci della Serie A. Theo e Leao in top 3

Nel fine settimana uscirà, almeno in accesso anticipato per chi ha prenotato la versione "Ultimate edition", FC 25 (ex Fifa, ndr), nuova edizione del videogioco calcistico di EA Sports. La modalità più popolare, Ultimate Team, permette di giocare con la squadra dei propri sogni, dando la possibilità di formare un dream team con calciatori di tutto il mondo. Ogni calciatore ha una sua carta, più o meno forte in base al valore della controparte reale: la Lega Serie A presenta i calciatori più veloci del campionato italiano. Ovviamente Theo e Leao non possono che essere in top 3.