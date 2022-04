Federcalcio Austria, accordo ad un passo con Rangnick: dovrebbe diventare il nuovo CT

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ralf Rangnick sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo Commissario Tecnico dell'Austria. L'attuale tecnico del Manchester United, nonostante le smentite ed il fatto che abbia già un accordo con i Red Devils come dirigente per la prossima stagione, dovrebbe sostituire Franco Foda dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. A riferirlo è il quotidiano austriaco Kurier.