Federcalcio Serba: arrivano le congratulazioni a Lazetic e al Milan per lo Scudetto

Anche la Federcalcio Serba si è complimentata con il Milan e con Lazetic per la vittoria del diciannovesimo scudetto. In particolare, sul profilo Instagram ufficiale della federazione è stata pubblicata una foto del giovane attaccante rossonero in posa con il trofeo, a cui è stata aggiunta la didascalia: "Congratulazioni a Marko Lazetic per aver vinto la Serie A con il Milan".