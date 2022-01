Femminile, Guagni torna in Italia al Milan ma non alla Fiorentina. E per la prima volta la sfiderà

Diciotto anni, più gli anni nelle giovanili, con la maglia viola della Fiorentina addosso non si possono dimenticare, così come non si possono dimenticare i trionfi con il club toscano. Ma Alia Guagni dopo l’esperienza all’Atletico Madrid in Spagna ha deciso di tornare in Serie A e per la prima volta vestire la maglia di una rivale della squadra della sua città e di cui è stata a lungo bandiera. La classe ‘87 infatti ha firmato un contratto biennale con il Milan e già dalla prossima Supercoppa Italiana potrebbe fare il suo esordio con le rossonere.

Per la prima volta Guagni sarà rivale della Fiorentina e in pochi si sarebbero immaginati che potesse succedere una simile eventualità anche perché il dg viola Joe Barone al momento dell’addio dell’esterna aveva detto “per Alia ci sarà sempre posto” facendo immaginare un suo ritorno a Firenze una volta terminata l’esperienza all’estero. E invece questo ritorno non si è concretizzato con anche una nota polemica da parte del padre della calciatrice, Andrea Guagni, che ha Firenzeviola.it non ha risparmiato critiche nei confronti di Barone: “Da lui solo bla, bla, bla. ho sentito solo parole buttate al vento: credevo a quelle promesse e invece non è stato così. Alia è andata al Milan, una squadra importantissima, siamo felici, ma la storia della Fiorentina ci resterà sul gozzo”.

Un epilogo inatteso per una grande storia d'amore, con da oggi l'inizio di una nuova avventura con un'altra maglia. E chissà quali saranno i pensieri di Guagni nello sfidare il prossimo 27 marzo la sua squadra del cuore per la prima volta.