Femminile, Mantovani: "Il professionismo è un traguardo fondamentale"

La presidente della Divisione Femminile della FIGC, Ludovica Mantovani, ha parlato nel corso dell’evento Protagoniste, donne e calcio che si è tenuto a Coverciano del momento del movimento calcistico: "Abbiamo una grande responsabilità, il traguardo del professionismo è stato ottenuto grazie alla volontà del Consiglio Federale e di tutte le componenti ed è sacrosanto che le ragazze in Serie A oggi giochino con pari diritti e dignità e con le tutele assicurative e previdenziali. Ma non bisogna dimenticare che la nostra base è fatta dalla passione, da bambine che devono crescere e vedere un percorso che si apre davanti a loro, per questo è importante il dialogo fra le componenti".

Continua: "Abbiamo una Serie A professionistica e una Serie B che sta facendo molto sforzi con l’aumento delle squadre in un campionato formato quasi prevalentemente composto da società dilettantistiche e questi due mondi devono convivere per arrivare nel tempo alla famosa sostenibilità. Il dialogo per arrivare all’accordo collettivo è stato un dialogo educato, un processo lungo, ma era chiaro ai club che bisognava partire almeno dal minimo federale dei ragazzi, quello del professionismo della Serie C maschile con il prodotto che inizierà a crescere, ci si auspica sempre di più di arrivare a contratti più importanti".