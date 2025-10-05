Ferrara: “Leao deve essere da esempio a tutta la squadra. Prenda spunto da Lautaro”

Nel post partita di Inter - Cremonese, negli studi di DAZN Ciro Ferrara ha parlato così di Leao e di cosa deve fare per riconquistare la titolarità.

"La dimostrazione che nessuno è insostituibile la sta dando il Milan, in questo momento Leao è fuori e il Milan ha inanellato una serie di successi importanti".

Quindi è un Milan che può fare a meno di Leao? "No, nel momento in cui Leao decide di essere un componente della squadra, che non resti una cosa isolata che fa il suo spunto e finisce li. L'esempio è Lautaro. Capitano, numero 10 sulle spalle, potrebbe giocare con la sigaretta in bocca. La maniera in cui va a rincorrere i suoi avversarsi è un messaggio per tutta la squadra, per tutto l'ambiente. Quando Leao farà vedere questo a Max Allegri allora diventerà imprescindibile. Oggi ti dico non lo so. Si deve guadagnare quel posto, anche perchè Pulisic è insostituibile quindi ti devi giocare il posto giocando in quella maniera".