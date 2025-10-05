Napoli, vittoria in rimonta contro il Genoa: decisivo Hojlund

di Enrico Ferrazzi

Dopo la sconfitta contro il Milan di una settimana fa, il Napoli è tornato al successo in campionato contro il Genoa allo stadio Maradona. La squadra di Antonio Conte ha vinto in rimonta 2-1: ospiti in vantaggio al 34' con Ekhator, poi nella ripresa sono arrivate le reti di Anguissa al 57' e di Hojlund al 75'. Con questi tre punti, gi azzurri tornano in vetta alla classifica insieme alla Roma, in attesa del risultato di questa sera dei rossoneri contro la Juventus. 

Questa la classifica di Serie A prima di Juventus-Milan:

Napoli 15
Roma 15
Milan 12*
Inter 12
Juventus 11*
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2

*una partita in meno