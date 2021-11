Ferrara: "Pioli, riconferma meritata. Con Maldini e Massara non è un caso che il Milan è ad alti livelli"

Ciro Ferrara, intervenuto a DAZN nel pre partita di Milan-Sassuolo, ha parlato così del rinnovo di contratto di mister Pioli: “Riconferma assolutamente meritata per il lavoro che sta svolgendo, per come ha fatto crescere la squadra e per come sta dando fiducia a tutti i suoi giocatori. Poi ci sono Maldini e Massara: non è un caso che il Milan è a certi livelli. A prescindere dal risultato finale, c’è una crescita sia a livello societario che a livello di squadra. Poi il campionato la vincerà solo una squadra, però indipendentemente da tutto c’è una costruzione alle spalle, sono state gettate delle fondamenta”.