Ferrari: "Milan, l'operazione Maignan-Donnarumma è assennata"

Il procuratore Fabrizio Ferrari ha parlato di Milan e Donnarumma in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

In casa Milan si torna a sentire senso d'appartenenza dopo il caso Donnarumma?

"Voglio spezzare una lancia a favore di Mirabelli: non era contentissimo di quel rinnovo, aveva tentato di abbassare le pretese in ogni modo. Chiaro che lo stile di Maldini, Massara e del nuovo Milan è stato molto più duro: poco spazio per discussioni e giornalisti. Una volta arenata in modo deciso la possibilità di negoziare sono andati dritti a prendere uno dei giocatori più interessanti nel panorama mondiale, mettendo Donnarumma con le spalle al muro. Certo, hai perso un valore economico ma valeva la pena spendere tanti milioni per guadagnarne magari 50 tra due anni? Avranno fatto le proprie valutazioni, considerando che Maignan prende un terzo o un quarto, spendendo 12-13 milioni".

Ce lo racconta Maignan?

"Non so come sarà il suo impatto al Milan ma per lui parlano le statistiche, è portiere del Lille che ha battuto il PSG ed è portiere della Nazionale francese tra due anni al 90%. Hanno riflettuto su tutto e per me non hanno sbagliato: a Donnarumma auguro di trovare una delle sistemazioni migliori possibili ma l'operazione Milan mi pare assennata".