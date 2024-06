Ferrè: "Depay lo vedrei bene alla Roma, anche se al Milan può benissimo stare"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il match analyst Stefano Ferrè ha parlato del futuro di Memphis Depay riferendosi anche alla possibilità Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Depay? Lo vedrei bene alla Roma di Daniele De Rossi. Per fare il titolare fisso Depay deve andare in una squadra sotto alle prime quattro classificate della passata stagione di Serie A, anche se al Milan può benissimo stare, non è che non può stare. Può stare benissimo in tutte le squadre Depay, comunque gioca nell'Atletico Madrid. Giochicchia? Si, per quei problemi di costanza di cui parlavamo, però tu hai in panchina un giocatore che ti può cambiare la partita quando le cose non vanno. Alla Roma può fare il titolare".

Sky - Nuovi nomi per l'attacco del Milan: piacciono Demirovic e Depay

Per il Milan ci sono delle alternative per l'attacco: a fianco di Joshua Zirkzee, il nome principale, ma legato alla questione commissioni che il Milan dovrebbe all'agente Kia Joorabchian, che sappiamo essere di 15 milioni, troppo alte per il club rossonero, ecco altri nomi. Li fa Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale su Sky.

Demirovic e Depay: questi sono i nomi alternativi per l'attacco. Il primo, attaccante della Bosnia, ha segnato 15 gol in Bundesliga quest'anno. La richiesta è di 25 milioni, ma con 17/18 potrebbe venire a Milano. Il secondo, olandese, svincolato, sarebbe un'aggiunta ai nomi già fatti. Il primo obiettivo rimane comunque Joshua Zirkzee, rimangono in lista Dovbyk e Broja.