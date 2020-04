Ferrero "con ok commissione medica si deve giocare"

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - "Se arrivasse un parere positivo dalla commissione medica, si deve riprendere". Apre la porta alla ripresa del campionato di serie A il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato a TMW Radio: "Sono per concluderlo, voglio dirlo chiaramente, non sono contrario. Ma che succede se, durante il campionato, un calciatore si ammala? Mandiamo in quarantena tutta la squadra? O lo consideriamo come un infortunio normale? Siamo davanti ad un nemico invisibile. C'è gente che fa solo propaganda, parliamo di un campionato da giocare di sera col nemico ancora dentro casa e senza pubblico. Voglio finire il campionato tutelando i miei calciatori e gli altri club", spiega il massimo dirigente del club ligure. (ANSA).