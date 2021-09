Ferri: "Atletico? Milan forte sotto tutti i punti di vista. Peccato per l'arbitraggio"

Riccardo Ferri, ex difensore di Inter e Sampdoria, dagli studi di Pressing Champions League, ha parlato di Milan-Atletico Madrid di ieri dicendo: “I rossoneri hanno fatto una partita eccezionale, anche quando sono rimasti in inferiorità numerica. Hanno sempre cercato di fare la partita con Bennacer e Diaz che sono stati i migliori in campo. Il Milan è una squadra che c’è dal punto di vista della qualità, dell’intensità e del gruppo. È un peccato che l’arbitro abbia fatto svanire il sogno del Milan di portare a casa questa partita. Non era facile ma era sicuramente alla portata”.