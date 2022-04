Festa: "Scaroni non rimarrà. Con Investcorp la dirigenza sportiva verrà confermata, Gazidis può restare"

MilanNews.it

Carlo Festa, giornalista de "Il Sole 24 Ore" è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi anche sui cambiamenti nell'organigramma con l'eventuale ingresso di Investcorp alla guida del Milan: “Nell’organigramma sicuramente non ci sarà più Paolo Scaroni, come presidente probabilmente verrà inserita una persona di altro profilo espressione di Investcorp. Ci sono più possibilità per la conferma di Gazidis come amministratore delegato, anche se devo ricordare che la stessa Investcorp ha cambiato spesso l’amministrazione delegato. Quello dell’ad è un rebus, ma per Gazidis c’è la possibilità di rimanere. Credo che la dirigenza sportiva verrà confermata in blocco, almeno al momento, in quanto Investcorp reputa che sul Milan sia stato fatto un buon lavoro con il budget a disposizione. Non bisogna dimenticare che Investcorp guarda anche a dei marchi che siano caratterizzati da personaggi influenti, come Paolo Maldini che lo è nel mondo dello sport”.