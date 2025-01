Feyenoord, Nieuwkoop: "Se avessi dovuto scegliere, avrei detto il Milan. In Champions vuoi giocare contro club stranieri"

Bart Nieuwkoop, difensore del Feyenoord, si è così espresso in conferenza stampa sul sorteggio contro il Milan: "Se avessi potuto esprimere la mia preferenza in anticipo, avrei detto sicuramente il Milan. Giochi in Champions League e poi vuoi giocare contro club stranieri (l'altro possibile avversario del Feyenoord era il PSV, ndr). Da questo punto di vista, una partita meravigliosa. Finora abbiamo avuto un ottimo percorso in Champions League - ha detto Nieuwkoop a Ziggo Sport - Siamo passati, ma l'ultima partita è stata mediocre da parte nostra. Dobbiamo fare meglio per avere una possibilità di passare il turno."