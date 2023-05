FIFA 23, partono le votazioni per il Team of the Season Serie A: presenti tre rossoneri

MilanNews.it

Si aprono oggi, 15 maggio 2023, e si concluderanno il prossimo 18 maggio 2023, le votazioni per eleggere L'EA SPORTS™M FIFA 23-Serie A Team of the Season. una celebrazione dell'anno appena trascorso e dei calciatori che hanno disputato una stagione da applausi.

Gli undici migliori interpreti del campionato saranno selezionati attraverso una votazione che terrà conto al 50% delle preferenze espresse dai tifosi a questo LINK mentre l'altro 50% sarà composto dalle scelte di una giuria di Direttori di testate giornalistiche sportive, basate su criteri di merito sportivo e di correttezza sul terreno di gioco.

Questa la lista dei 45 giocatori tra i quali sarà possibile votare:

Alex Meret (SSC Napoli), Rui Patricio (AS Roma), Ivan Provedel (SS Lazio). Wojciech Szczesny (Juventus), Guglielmo Vicario (Empoli FC).

Federico Baschirotto (US Lecce), Gleison Bremer (Juventus). Carlos Augusto (AC Monza), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (Inter), Theo Hernandez (AC Milan), Minjae Kim (SSC Napoli), Stefan Posch (Bologna FC), Alessio Romagnoli (55 Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta BC), Perr Schuurs (Torino FC) Chris Smalling (AS Roma), Destiny Udogie (Udinese).

Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina), Zambo Anguissa (SSC Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli FC), Nicolò Barella (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Niccolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (US Sassuolo), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Sergej Milinkovic-Savic (SS Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna FC), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Rabiot (Juventus), Sandro Tonali (AC Milan).

Boulaye Dia (US Salernitana), Angel Di Maria (Juventus), Paulo Dybala (AS Roma), Rasmus Hojlund (Atalanta BC). Kvicha Kvaratshkelia (SSC Napoli). Armand Lau-riente (US Sassuolo), Rafael Leao (AC Milan), Ademola Lookman (Atalanta BC), Lautaro Martinez (Inter). M'bala Nzola (AC Spezia), Victor Osimhen (SSC Napoli). Gabriel Strefezza (US Lecce), Mattia Zaccagni (SS Lazio).

La lista è stata sviluppata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della pre- stazione. Per il calcolo finale sono state considerate solo le gare della Serie A TIM 2022/2023.