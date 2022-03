FIFAgate, Al-Khelaifi e Valcke di nuovo a processo. Rischiano fino a 5 anni di reclusione

MilanNews.it

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sarà processato in appello questa settimana in Svizzera. Al-Khelaifi è anche proprietario di BeIN Media Group ed è stato accusato di corruzione: è sospettato di "istigazione all'amministrazione infedele" dell'ex segretario generale della FIFA Jérôme Valcke, per ottenere i diritti televisivi per i Mondiali 2026 e 2030. Un reato punibile con 5 anni di reclusione.

Entrambi erano stati assolti in primo grado nel 2020 dall'accusa di corruzione ma la procura svizzera, che all'epoca aveva chiesto la sospensione della pena detentiva nei confronti di Al-Khelaïfi, aveva fatto ricorso in appello; per questo motivo, riporta L'Equipe, il miliardario qatariota dovrà affrontare un nuovo processo, che si svolgerà fino a giovedì.