FIGC, disposto un momento di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli

Oggi alle 19:40News
di Enrico Ferrazzi
fonte figc.it

Lo sport italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis morto nelle scorse ore all'età di 92 anni. La FIGC ha disposto un momento di raccoglimento in sua memoria in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana.

"Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni" scrive il sito della FIGC.