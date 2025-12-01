MN - Falci su Allegri: "Riesce a veicolare messaggi intelligenti che hanno una presa sul mondo dei tifosi e degli addetti ai lavori"

"A corto muso. Max Allegri e gli altri. Il calcio diventa politica" è il nuovo libro di Giuseppe Alberto Falci, penna de Il Corriere della Sera, fra le altre cose, che in esclusiva ai microfoni di MilanNews ha raccontato retroscena dietro la scelta di dedicare un libro all'allenatore del Milan, molto spesso oggetto di critiche, secondo l'autore anche ingiuste.

Quindi possiamo dire che Allegri è il miglior comunicatore che c'è in Italia?

"Allegri è uno dei migliori, e dico anche un'altra cosa: il calcio si è trasformato, è entrato nella sua seconda Repubblica. Adesso abbiamo delle società liquide dove svezzano le leadership degli allenatori. Non a caso il Napoli ha Conte, altro grande comunicatore. La Roma ha Gasperini che ha una comunicazione orticante ma che funziona. Spalletti è un altro grande comunicatore. Le grandi squadre hanno la necessità di avere grandi comunicatori, e Allegri è forse uno dei più bravi. Di certo riesce a gestire e a veicolare messaggi intelligenti e che hanno una presa sia del mondo degli addetti ai lavori che dei tifosi".