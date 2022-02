Finale di Champions a rischio? Gravina: "Rischi non quantificabili per ora, deciderà Ceferin"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Uno spostamento della finale di Champions? I rischi in questo momento non sono valutabili, il messaggio politico ovviamente richiede una riflessione molto approfondita". Parla così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in merito alle possibili conseguenze che la tragica situazione in Ucraina può avere sullo sport e il calcio: "Ceferin mi sembra escluda per ora ogni ipotesi di spostamento - prosegue Gravina a margine di un evento a Roma - dobbiamo aspettare gli eventi e poi sarà il comitato esecutivo, nella persona del presidente Ceferin, ad adottare una decisione definitiva". L'ultimo atto di Champions League ad oggi è fissato a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio.