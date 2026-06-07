Finale Europei U17: battuto il Belgio ai rigori, l’Italia è campione d’Europa!

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Al termine dei calci di rigore è l’Italia Under 17 a laurearsi campione d’Europa dopo aver pareggiato al minuto 91 proprio su calcio di rigore

Dopo una bellissima ma chiusissima partita, all'85' sono i diavoli rossi a passare in vantaggio grazie al gol di Cobiella, un gol che per quanto è stato visto sul campo alla fine è stato meritato. Sembrava ormai finita la partita ma al 91' l'Italia si guadagna un calcio di rigore che viene trasformato da Fugazzola che riporta la parità nel match e lo manda ai rigori. Alla fine gli azzurri hanno la meglio e battono per 4-3 il Belgio e si laureano campioni d'Europa.

IL TABELLINO DEL MATCH

BELGIO-ITALIA 1-1

85' Cobiella

91' rig. Fugazzola

RIGORI

Dierckx (B) V

Fugazzola (I) V

Blondeel (B) V

Casagrande (I) V

Verstrepen (B) V

Okon (I) V

Cobiella (B) X

Rocca (I) X

Moorthamer (B) X

Perillo (I) V



