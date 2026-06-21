Finale scudetto Empoli-Milan U15: le formazioni ufficiali
Stasera alle ore 20, allo stadio comunale ‘Romeo Neri’ di Rimini, Empoli e Milan si sfidano per lo scudetto della categoria Under 15: i toscani per conquistare il primo nella categoria, i rossoneri per alzare il quarto, dopo i trionfi del 1992, 2010 e 2022. Di seguito le formazioni ufficiali.
EMPOLI - 1 Puccioni, 2 Zega, 3 Atzeni, 4 Cattin, 5 Fanucchi, 6 Falconi, 7 Kri Bi Boffi, 8 Dalla Bona, 9 Chico, 10 Menicagli, 11 Merlin
A dis. 12 Lombardo, 13 Di Natale, 14 Muharremi, 15 Rivieri, 16 Testi, 17 Franchi, 18 Cristiano, 19 Allochis, 20 Princeton All. Alessio Gambirasio
MILAN - 1 Bogogna, 2 Manna, 3 Zappia, 4 Bernasconi (C), 5 Tato, 6 Vigil Hidalgo, 7 Braida, 8 Cremonesi, 9 Rossini, 10 Jadid, 11 Boniforti Bandres
A disp. 12 Boselli, 13 La Vecchia, 14 Tebaldi, 16 Ferrari, 16 Fiorenza, 17 Amagua Garcia, 18 Cenedese, 19 Santopaolo, 22 Orsini All. Lorenzo Cresta
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